Воронежский "Факел" заинтересован в подписании опорного полузащитника Кристиана Паскалуцэ из клуба "Бэлць" из чемпионата Молдовы. Футболист отправится на просмотр в Турцию, где у "Факела" пройдет тренировочный сбор. Перед началом сезона Паскалуцэ тренировался с ЦСКА, но армейцы отказались от подписания полузащитника из-за статуса легионера.
В текущем сезоне Паскалуцэ принял участие в 9-ти матчах во всех турнирах и записал на свой счет 3+2 по системе гол+пас. Конкуренцию "Факелу" за подписание игрока составляют команды из Швейцарии и итальянской Серии Б.
Источник: "СЭ"
Полузащитник Кристиан Паскалуцэ тренируется с "Факелом". Ранее им интересовался ЦСКА
18-летний молдованин Кристиан Паскалуцэ полетит с "Факелом" на тренировочный сбор.
Фото: ФК "Бэлць" ВКонтакте