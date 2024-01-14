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Полузащитник Кристиан Паскалуцэ тренируется с "Факелом". Ранее им интересовался ЦСКА

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18-летний молдованин Кристиан Паскалуцэ полетит с "Факелом" на тренировочный сбор.
Фото: ФК "Бэлць" ВКонтакте
Воронежский "Факел" заинтересован в подписании опорного полузащитника Кристиана Паскалуцэ из клуба "Бэлць" из чемпионата Молдовы. Футболист отправится на просмотр в Турцию, где у "Факела" пройдет тренировочный сбор. Перед началом сезона Паскалуцэ тренировался с ЦСКА, но армейцы отказались от подписания полузащитника из-за статуса легионера.

В текущем сезоне Паскалуцэ принял участие в 9-ти матчах во всех турнирах и записал на свой счет 3+2 по системе гол+пас. Конкуренцию "Факелу" за подписание игрока составляют команды из Швейцарии и итальянской Серии Б.

Источник: "СЭ"

Факел Российские трансферы
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