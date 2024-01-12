"Пока Томпсон не вылетел к нам на сборы. Он заплатил залог, и надо оформить его выезд юридически. В ближайшее время чилиец оформит все эти детали, ему снимут запрет на выезд, и футболист сразу вылетит на сборы "Оренбурга" в Турцию", - заявил Андреев.
Ранее в СМИ появилась информация, что в качестве залога Томпсон использовал собственную квартиру, стоимость которой оценивается в 103 тысячи евро. Бывшая девушка обвиняет 19-летнего чилийца в нанесении телесных повреждений и покушении на убийство. Ранее спортивный директор "Оренбурга" Андреев заявил, что если бы не проблемы футболиста с законом, у "Оренбурга" не было бы возможности подписать футболиста.
Источник: "Sport24"
Томпсон ждет снятия запрета на выезд, чтобы присоединиться к "Оренбургу"
Спортдир "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, когда обвиненный в домашнем насилии чилийский форвард Хорди Томпсон сможет присоединиться к команде.
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