"Ференцварош" действительно сделал предложение "Пари НН" по трансферу Эдгара Севикяна. Но сделка еще не завершена", - приводит слова Кондратова "СЭ".
Ранее сообщалось, что "Ференцварош" активировал опцию выкупа крайнего нападающего "Пари НН" Эдгара Севикяна.
Севикян перебрался в Нижний Новгород летом 2022 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 22-летний фланговый форвард сыграл за нижегородцев 24 матча и забил 7 мячей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.
В "Пари НН" подтвердили наличие предложения "Ференцвароша" по трансферу Севикяна
Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов подтвердил, что от "Ференцвароша" поступило предложение по вингеру Эдгару Севикяну.
Фото: ФК "Пари НН"