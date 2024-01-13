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В "Пари НН" подтвердили наличие предложения "Ференцвароша" по трансферу Севикяна

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Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов подтвердил, что от "Ференцвароша" поступило предложение по вингеру Эдгару Севикяну.
Фото: ФК "Пари НН"
"Ференцварош" действительно сделал предложение "Пари НН" по трансферу Эдгара Севикяна. Но сделка еще не завершена", - приводит слова Кондратова "СЭ".

Ранее сообщалось, что "Ференцварош" активировал опцию выкупа крайнего нападающего "Пари НН" Эдгара Севикяна.

Севикян перебрался в Нижний Новгород летом 2022 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 22-летний фланговый форвард сыграл за нижегородцев 24 матча и забил 7 мячей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.

Севикян Нижний Новгород Ференцварош Российские трансферы
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