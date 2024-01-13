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Гендиректор "Пари НН" - о переходе Севикяна в "Ференцварош": Эдгаром был сделан выбор в пользу Европы

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал выбор нападающего Эдгара Севикяна в пользу венгерского "Ференцвароша".
Фото: "Матч ТВ"
"Что касается истории с интересом "Краснодара", как у клуба у нас со всеми везде может срастись. Эдгаром был сделан выбор в пользу Европы. Он очень хотел попасть именно в европейский клуб, поэтому тут выбор самого футболиста", - цитирует Мелика-Гусейнова "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что вингер "Пари НН" Эдгар Севикян близок к переходу в "Краснодар". Однако сегодня, 13 января, сообщалось, что игрок выбрал для продолжения своей карьеры венгерский клуб "Ференцварош".

В нынешнем сезоне 22-летний крайний нападающий забил 7 голов за нижегородцев в 24 матчах. Всего на счету Севикяна 40 игр за "Пари НН", в которых он оформил 8+1 по системе гол плюс пас.

Севикян Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Ференцварош Российские трансферы Краснодар
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