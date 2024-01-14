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Агент Чистякова: сегодня все станет известно по поводу будущего Дмитрия

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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы Дмитрия Чистякова, прокомментировал отсутствие своего клиента на сборах "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Почему Дмитрий не поехал на сбор с "Зенитом"? Пока без комментариев. Сегодня все станет известно по поводу будущего Дмитрия", - приводит слова Талаева "СЭ". Напомним, что сегодня стало известно, что Чистяков не отправился в Абу-Даби на первый зимний сбор петербургской команды.

Чистяков провел за действующих чемпионов в текущем сезоне семь матчей и не отметился результативными действиями. Всего Дмитрий отыграл 324 минуты. Интернет-портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Напомним, что "Зенит" ушел на зимнюю паузу, занимая вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставание от "Краснодара" - два очка.

Зенит Чистяков
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