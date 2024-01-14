"Конечно, мы переживаем из-за восьмого места в таблице. Но сейчас мы больше настроены на то, чтобы изменить турнирное положение во что бы то ни стало, подняться выше. Загадывать не наше дело, претендуем ли мы на чемпионство. Мы будем двигаться от игры к игре, но сейчас нужно пройти сборы и хорошо себя подготовить", - приводит слова Кучаева "Чемпионат".
В текущем сезоне Кучаев появился на поле в 15-ти играх ЦСКА во всех турнирах. Полузащитник не отметился результативными действиями и провел на поле в сумме 485 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро. "Армейцы" после 18-ти сыгранных туров занимают восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Команда Владимира Федотова сыграла вничью 1:1 с "Ростовом" в первом матчей 1/8 плей-офф Кубка России.
Кучаев: конечно, мы переживаем из-за восьмого места в таблице. Но сейчас мы больше настроены на то, чтобы подняться выше
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о турнирном положении ЦСКА в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА