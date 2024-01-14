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Агент Сутормина – о будущем игрока: у Алексея контракт с "Зенитом", он отправился на первый сбор

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Агент хавбека "Зенита" Алексея Сутормина Александр Клюев поделился комментарием относительно будущего своего клиента в питерском клубе.
Фото: Global Look Press
По словам представителя игрока, Алексей отправился вместе с командой на сборы, где будет проходить подготовку к возобновлению чемпионата. Относительно возможного перехода его подопечного в состав другого клуба агент отказался отвечать.

"У Алексея контракт с клубом. Он отправился на первый сбор с командой, на котором будет работать и готовиться с партнерами ко второй части сезона. Был ли разговор с руководством "Зенита" насчет возможного ухода Сутормина? Без комментариев", - передает слова Клюева "СЭ".

В нынешнем сезоне полузащитник появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и смог отличиться двумя голевыми передачами. Действующий контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года.

Российские трансферы Зенит Сутормин
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