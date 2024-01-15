Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
22:45
ФрозинонеНе начат

Артур - о трансфере в "Зенит": я подготовился, надел все теплое

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бразильский новичок "Зенита" Артур поделился первыми впечатлениями от пребывания в новом клубе.
Фото: Getty Images
"Когда вышел из аэропорта, почувствовал, как холодно на улице. Постараюсь как можно скорее адаптироваться к новому для себя климату. Я вроде подготовился, надел всё самое тёплое, что было, но в любом случае всё в порядке, это часть нашей профессии. Надеюсь, быстро ко всему привыкну", - заявил Артур.

Артур присоединился к "Зениту" из бразильского клуба "Палмейрас", с которым он является действующим чемпионом Бразилии. В чемпионском сезоне Артур принял участие в 31-м матче бразильской серии А, забил 5 мячей и записал на свой счет 2 голевые передачи. За пределами Бразилии 25-летний футболист еще не выступал.

Артур стал 11-м бразильцем в составе "Зенита" - это самое большое количество бразильцев в одном клубе в Европе, за исключением команд из Португалии.

Источник: официальный сайт "Зенита"

Зенит Артур Палмейрас Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится