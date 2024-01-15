"Когда вышел из аэропорта, почувствовал, как холодно на улице. Постараюсь как можно скорее адаптироваться к новому для себя климату. Я вроде подготовился, надел всё самое тёплое, что было, но в любом случае всё в порядке, это часть нашей профессии. Надеюсь, быстро ко всему привыкну", - заявил Артур.
Артур присоединился к "Зениту" из бразильского клуба "Палмейрас", с которым он является действующим чемпионом Бразилии. В чемпионском сезоне Артур принял участие в 31-м матче бразильской серии А, забил 5 мячей и записал на свой счет 2 голевые передачи. За пределами Бразилии 25-летний футболист еще не выступал.
Артур стал 11-м бразильцем в составе "Зенита" - это самое большое количество бразильцев в одном клубе в Европе, за исключением команд из Португалии.
Источник: официальный сайт "Зенита"
Артур - о трансфере в "Зенит": я подготовился, надел все теплое
Бразильский новичок "Зенита" Артур поделился первыми впечатлениями от пребывания в новом клубе.
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