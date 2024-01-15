Агенты полузащитника "Халл Сити" и сборной Мали Адама Траоре предложили своего клиента клубам из РПЛ. Как сообщает источник, запрос Траоре по зарплате составляет 800 тысяч евро в год. Московские ЦСКА, "Спартак", "Динамо", а также самарские "Крылья Советов" сразятся за подпись игрока летом, когда он покинет свой нынешний клуб в статусе свободного агента.
В 2015-м году "Монако" заплатил за трансфер, на тот момент, 20-летнего футболиста 15 миллионов евро, однако, после долгих скитаний по арендам, Траоре не заиграл в "Монако" и отправился в чемпионат Турции. За "Халл Сити" из Чемпионшипа малиец выступает с осени 2022-го года. В текущем сезоне на его счету 2+1 в 20-ти матчах второй по силе английской лиги.
Адама Траоре является братом одноклубника Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад" Хамари Траоре.
Источник: "Инсайды от Карпа"
Журналист Карпов: Траоре из "Халла" предложили "Спартаку", ЦСКА, "Динамо" и "Крыльям Советов"
Полузащитник "Халл Сити" Адама Траоре может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images