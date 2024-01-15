- Усилит ли Чистяков "Сочи"? Все будет зависеть от самого футболиста. Важно набрать на сборах максимальную форму. А так, думаю, что это будет укреплением состава для сочинцев. Тут нужно учесть, что это российский футболист, и он выступал за хорошую команду - "Зенит". Это опытный парень, он прошел хорошую школу и участвовал во многих турнирах. Поэтому, повторюсь, для "Сочи" его переход - однозначно укрепление.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Деменко: Чистяков - это однозначно усиление для "Сочи". Опытный игрок, прошел хорошую школу
Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко поделился с Rusfootball.info мнением о переходе защитника петербуржцев Дмитрия Чистякова на правах аренды в "Сочи" до конца нынешнего сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"