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Деменко: Чистяков - это однозначно усиление для "Сочи". Опытный игрок, прошел хорошую школу

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Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко поделился с Rusfootball.info мнением о переходе защитника петербуржцев Дмитрия Чистякова на правах аренды в "Сочи" до конца нынешнего сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"
- Усилит ли Чистяков "Сочи"? Все будет зависеть от самого футболиста. Важно набрать на сборах максимальную форму. А так, думаю, что это будет укреплением состава для сочинцев. Тут нужно учесть, что это российский футболист, и он выступал за хорошую команду - "Зенит". Это опытный парень, он прошел хорошую школу и участвовал во многих турнирах. Поэтому, повторюсь, для "Сочи" его переход - однозначно укрепление.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Деменко Чистяков Зенит Сочи Российские трансферы
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