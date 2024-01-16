Полузащитник “Сочи” Кравцов: с новым тренером мы сможем выигрывать матчи

Футболист “Сочи” Кирилл Кравцов высказался о работе с новым главным тренером южан Робертом Морено.



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– К нам пришел европейский тренер со своей философией. Мне нравится его подход. Думаю, с его участием мы сможем выигрывать матчи и подниматься выше в таблице.



Роберту Морено 48 лет. Он стал главным тренером сочинцев в декабре 2023 года. Действующее трудовое соглашение испанского специалиста с клубом из России рассчитано до июня 2024 года.



Напомним, футболисты “Сочи” после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимают последнее место в турнирной таблице. В их активе 11 набранных очков.



Источник: эфир “Матч Премьер”