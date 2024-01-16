Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
СассуолоНе начат

Кубок Англии

Новости
Вулверхэмптон
22:30
БрентфордНе начат

Кубок Испании

Новости
Хетафе
22:00
СевильяНе начат
Атлетик
23:00
АлавесНе начат
Тенерифе
23:59
МальоркаНе начат

Полузащитник “Сочи” Кравцов: с новым тренером мы сможем выигрывать матчи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист “Сочи” Кирилл Кравцов высказался о работе с новым главным тренером южан Робертом Морено.
Фото: "Чемпионат"
– К нам пришел европейский тренер со своей философией. Мне нравится его подход. Думаю, с его участием мы сможем выигрывать матчи и подниматься выше в таблице.

Роберту Морено 48 лет. Он стал главным тренером сочинцев в декабре 2023 года. Действующее трудовое соглашение испанского специалиста с клубом из России рассчитано до июня 2024 года.

Напомним, футболисты “Сочи” после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимают последнее место в турнирной таблице. В их активе 11 набранных очков.

Источник: эфир “Матч Премьер”

Сочи Кравцов Морено
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится