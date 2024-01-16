Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
СассуолоНе начат

Кубок Англии

Новости
Вулверхэмптон
22:30
БрентфордНе начат

Кубок Испании

Новости
Хетафе
22:00
СевильяНе начат
Атлетик
23:00
АлавесНе начат
Тенерифе
23:59
МальоркаНе начат

Sport24: агент Кучаева опроверг информацию о желании футболиста уйти из ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Константина Кучаева Александр Клюев сообщил о том, что его клиент не собирается покидать ЦСКА в текущее трансферное окно.
Фото: Чемпионат
По словам представителя полузащитника «армейцев», он не понимает источников информации о желании игрока перейти в другой клуб.

«Не понимаю, откуда берется информация о том, что Кучаев склоняется к уходу из ЦСКА», - передает слова агента Sport24.

Также Клюев сообщил о том, что сейчас Константин находится вместе с «армейцами» на сборах и планирует помогать команды достигать поставленных целей в нынешнем сезоне.

«Он хочет помочь команде решить все те задачи, которые были поставлены руководством клуба», - добавил Александр.

Российские трансферы ЦСКА Кучаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится