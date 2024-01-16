По словам представителя полузащитника «армейцев», он не понимает источников информации о желании игрока перейти в другой клуб.
«Не понимаю, откуда берется информация о том, что Кучаев склоняется к уходу из ЦСКА», - передает слова агента Sport24.
Также Клюев сообщил о том, что сейчас Константин находится вместе с «армейцами» на сборах и планирует помогать команды достигать поставленных целей в нынешнем сезоне.
«Он хочет помочь команде решить все те задачи, которые были поставлены руководством клуба», - добавил Александр.
Sport24: агент Кучаева опроверг информацию о желании футболиста уйти из ЦСКА
Агент Константина Кучаева Александр Клюев сообщил о том, что его клиент не собирается покидать ЦСКА в текущее трансферное окно.
Фото: Чемпионат