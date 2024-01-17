— Если говорить про весь “Локомотив” — то это, очевидно, приход Дзюбы. Дзюба нашел вторую молодость.
Напомним, Артем Дзюба перешел в московский “Локомотив” в начале 2023 года. Текущий трудовой договор российского форварда с “железнодорожниками” истекает в июне. В нынешнем сезоне Дзюба, сыгравший в 20 матчах, записал в собственный актив четыре гола. “Локомотив” после 18 туров РПЛ идет четвертым – в его активе 31 очко.
Источник: “Матч ТВ”
Защитник “Локомотива” Ненахов: Дзюба нашел вторую молодость
Защитник “Локомотива” Максим Ненахов рассказал, благодаря кому московская команда добилась прогресса.
Фото: "Матч ТВ"