По информации Sport24, в ближайшее время следует ожидать официального запроса о трансфере от «Аль-Шабаба» в сторону «Зенита» относительно Матео Кассьерры.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 9 миллионов евро. Напомним, что футболист пополнил состав «сине-бело-голубых» летом 2022 года, тогда питерцы выплатили за Матео 4.5 миллиона евро «Сочи».
Выступая за «Зенит» Кассьерра появился на поле в 56 противостояниях, в которых 21 раз поразил ворота соперников, а также отдал 13 результативных передач.
Sport24: "Аль-Шабаб" готов выкупить Кассьерру у "Зенита"
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» собирается направить официальное трансферное предложение «Зениту» о приобретении форварда Матео Кассьерры.
Фото: Чемпионат