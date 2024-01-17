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Sport24: "Аль-Шабаб" готов выкупить Кассьерру у "Зенита"

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Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» собирается направить официальное трансферное предложение «Зениту» о приобретении форварда Матео Кассьерры.
Фото: Чемпионат
По информации Sport24, в ближайшее время следует ожидать официального запроса о трансфере от «Аль-Шабаба» в сторону «Зенита» относительно Матео Кассьерры.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 9 миллионов евро. Напомним, что футболист пополнил состав «сине-бело-голубых» летом 2022 года, тогда питерцы выплатили за Матео 4.5 миллиона евро «Сочи».

Выступая за «Зенит» Кассьерра появился на поле в 56 противостояниях, в которых 21 раз поразил ворота соперников, а также отдал 13 результативных передач.

Кассьерра Зенит Аль-Шабаб Российские трансферы
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