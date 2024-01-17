"Кассьерра может уйти из "Зенита" этой зимой? Пустые слухи не комментируем", - заявил Медведев.
По итогам первой половины текущего сезона Маттео Кассьерра забил 14 мячей и записал на свой счет 2 голевые передачи в 16-ти матчах чемпионата. Колумбиец является лучшим бомбардиром турнира. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны саудовского "Аль Шабаб".
Источник: "РБ Спорт"
Медведев: уход Кассьерры из "Зенита" - пустые слухи
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию об уходе Маттео Кассьерры в "Аль Шабаб".
Фото: "Чемпионат"