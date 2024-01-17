22-летний армянский полузащитник Эдгар Севикян перебрался из "Пари НН" в венгерский "Ференцварош" - сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Сумма трансфера Севикяна составила 1.2 миллиона евро, прописанные в контракте футболиста как пункт выкупа.
Севикян подписал со своим новым клубом соглашение сроком до лета 2028-го года. В первой половине сезона в составе "Пари НН" на счету Севияна 4 гола в 18-ти матчах РПЛ. Еще 3 мяча в 6-ти матчах полузащитник забил в кубке России.
В чемпионате Венгрии "Ференцварош" занимает 2-е место после 17-ти туров.
Источник: официальный сайт "Пари НН"
Официально: "Пари НН" объявил о трансфере Севикяна в "Ференцварош"
Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян продолжит карьеру в венгерском "Ференцвароше".
Фото: "Чемпионат"