Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян перебрался в "Ференцварош" за 1.2 миллиона евро. Данная сумма отступных была прописана в контракте футболиста с российским клубом. Как сообщает источник, ссылаясь на гендиректора "Пари НН" Давида Мелик-Гусейнова, в сделку также включен процент от перепродажи игрока. Сообщается, что "Нижний Новгород" получит 7% от суммы будущей перепродажи игрока.
В текущем сезоне Севикян принял участие в 24-х матчах в составе "Пари НН" во всех турнирах и отметился в них 7-ю забитыми мячами. Ранее 22-летний полузащитник уже выступал в Европе - в "Пари НН" он переходил из испанского "Леванте".
Источник: "Матч ТВ"
7% от будущей перепродажи Севикяна достанется "Пари НН"
Стали известны дополнительные пункты в соглашении между "Пари НН" и "Ференцварошем" по трансферу Севикяна.
Фото: "Чемпионат"