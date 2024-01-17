Матчи Скрыть

Кубок Англии

Новости
Эвертон
22:45
Кристал ПэласНе начат

Кубок Испании

Новости
Валенсия
22:00
СельтаНе начат
Осасуна
23:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
23:30
Райо ВальеканоНе начат

Наумов - об уходе Миранчука: это будет потеря для "Локомотива"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Антона Миранчука.
Фото: "РИА Новости"
"Вряд ли он полностью удовлетворен своим положением в "Локомотиве" сегодня - игровой практики он получает не столько, сколько хотел бы. Для "Локомотива" это будет определенная потеря, даже если говорить о нем не как об игроке основы, а об игроке ротации, это все равно очень сильный футболист", - заявил Наумов.

Контракт Антона Миранчука с "Локомотивом" истекает летом 2024-го года. Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что в услугах российского полузащитника заинтересован "Бешикташ". В текущем сезоне Антон Миранчук принял участие в 24-х матчах в составе "Локомотива" в чемпионате и кубке России. В активе полузащитника 4+5 по системе гол+пас.

Источник: "gazeta.ru"

Наумов Миранчук Ан Локомотив Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится