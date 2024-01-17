"У нас есть желание провести трансфер Помазуна в европейский клуб, но об этом можно будет говорить летом. Варианты у нас есть, сейчас общаемся с этими клубами. Рассматривает ли "Урал" полноценный выкуп Помазуна из ЦСКА? Я не буду называть цифр, но, думаю, что для "Урала" такой трансфер неподъёмен", - сказал Сафонов.
27-летний голкипер Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, четвертый год выступает в составе "Урала" на правах аренды. За это время он провел в "Урале" 105 матчей, 28 из которых отстоял "на ноль". В минувшем календарном году Помазун впервые получил вызов в сборную России. Контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до 30-го июня 2028-го года.
Специализированный ресурс transfermarkt оценивает Помазуна в 2.5 миллиона евро.
Источник: "Metaratings"
Агент Помазуна: У нас есть желание провести трансфер в европейский клуб летом
Агент голкипера "Урала" Ильи Помазуна Алексей Сафонов поделился планами относительно карьеры своего клиента на ближайшие полгода.
Фото: "Чемпионат"