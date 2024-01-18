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“РБ Спорт”: сегодня Кастаньо подпишет 4-летний контракт с “Краснодаром”

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Полузащитник Кевин Кастаньо в ближайшее время подпишет контракт с “Краснодаром”.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, футболист сборной Колумбии Кевин Кастаньо сегодня пройдет медицинское обследование, после чего он подпишет трудовой договор с “быками”. Контракт будет рассчитан на четыре года.

Ранее “Краснодар” объявил о переходе полузащитника Кастаньо из мексиканского “Крус Асуля”.

Напомним, “Краснодар” после 18 туров чемпионата России имеет в собственном активе 38 очков. Он занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: “РБ Спорт”

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