Как сообщает источник, футболист сборной Колумбии Кевин Кастаньо сегодня пройдет медицинское обследование, после чего он подпишет трудовой договор с “быками”. Контракт будет рассчитан на четыре года.
Ранее “Краснодар” объявил о переходе полузащитника Кастаньо из мексиканского “Крус Асуля”.
Напомним, “Краснодар” после 18 туров чемпионата России имеет в собственном активе 38 очков. Он занимает первое место в турнирной таблице.
Источник: “РБ Спорт”
“РБ Спорт”: сегодня Кастаньо подпишет 4-летний контракт с “Краснодаром”
Полузащитник Кевин Кастаньо в ближайшее время подпишет контракт с “Краснодаром”.
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