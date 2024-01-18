– Надо было пойти навстречу друг другу. Или он играет за основной состав и приносит пользу “Зениту”, или же отпустить его к армейцам прямо сейчас. Одним словом, надо разойтись красиво.
Напомним, накануне, 17 января 2024 года, московский ЦСКА объявил о громком трансфере – армейцы сумели подписать защитника Кругового. Данил заключил соглашение с новой командой до июня 2028 года. В ЦСКА защитник перейдет в июне 2024 года, когда он выйдет на рынок свободных агентов. Отметим, что “Зенит” после вчерашних известий отправил Кругового во вторую команду.
Источник: “РБ Спорт”
Угаров – о переводе Кругового в “Зенит-2”: надо было разойтись красиво
Бывший полузащитник “Зенита” Денис Угаров отреагировал на новость о том, что сине-бело-голубые перевели защитника Данила Кругового во вторую команду после решения футболиста перейти в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"