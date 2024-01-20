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Семин: Баринову не хватает футбольного интеллекта? Я об этом не говорил

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Экс-тренер “Локомотива” Юрий Семин прокомментировал слова комментатора Геннадия Орлова.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее журналист подверг критике полузащитника московского “Локомотива” Дмитрия Баринова. Также Орлов рассказал о диалоге с Семиным, в ходе которого Юрий Павлович заявил, что Баринову не хватает футбольного интеллекта.

“Я об этом не говорил. Я сказал, что Баринову не хватает техники”, — цитирует Семина “СЭ”.

Напомним, Баринову 27 лет. Его контракт с “железнодорожниками” рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне полузащитник “Локомотива” в 20 матчах оформил одну результативную передачу.

Локомотив Баринов Семин Орлов
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