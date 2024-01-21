"Если Умяров считает, что это было бы хорошо, то что ещё тут можно сказать? Я бы посмотрел, как он пробился бы в основу при 11 бразильцах в заявке. Впрочем, не мне судить о том, сколько должно быть бразильцев или других легионеров в "Спартаке". Пусть это делают болельщики", - сказал Хлестов
Ранее Наиль Умяров заявил, что не против 11-ти бразильцев в команде, если они лучше других легионеров. 11-м бразильцем в "Зените" стал зимний новичок санкт-петербургской команды Артур. Таким образом "сине-бело-голубые" обновили рекорд по количеству легионеров из одной страны в чемпионатах России.
В текущем сезоне РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому количество иностранцев на поле ограничивается 8-ю футболистами на поле и 13-ю - в заявке. Легионерами не считаются иностранцы из Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Армении, а также представители других стран, имеющие право выступать за сборную России.
Источник: "РБ Спорт"
Хлестов: я бы посмотрел, как Умяров пробился бы в основу "Спартака" при 11 бразильцах
Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Хлестов прокомментировал высказывание хавбека "красно-белых" Наиля Умярова, о том, что он не против 11 бразильцев в составе "Спартака".
Фото: "Чемпионат"