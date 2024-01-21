"Странно, что "Зенит" вообще кого-то ищет на замену Круговому. Или у них такое развлечение — гробить российских футболистов у себя на лавке. Мне кажется, у них и без Кругового хватает игроков", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
В текущее трансферное окно "Зенит" приобрел бразильце Нино и Артура, а также полузащитника "Краснодара" Ильзата Ахметова. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что петербургский клуб намерен приобрести защитника с российским паспортом на замену Данилу Круговому, который согласился после завершения текущего сезона перейти в ЦСКА. Круговой проведет остаток сезона в составе "Зенита-2". После 18-ти сыгранных туров действующий чемпион России занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Червиченко - о "Зените": у них такое развлечение — гробить российских футболистов у себя на лавке
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о трансферной политике "Зенита".
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