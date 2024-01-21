"В своей лучшей форме Антон усилит любой российский клуб. Но лучше пусть пробует уехать в Европу. Не хочется видеть Антона в другом клубе РПЛ. Смена чемпионата может помочь ему найти свою лучшую игру", - приводит слова Смородской "РБ Спорт".
Антон Миранчук в текущем сезоне провел за "Локомотив" 24 игры во всех турнирах, отметившись 4-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Контракт полузащитника с московским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 5 миллионов евро. Напомним, что брат Миранчука выступает в итальянской "Аталанте". После 18-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Смородская: не хочется видеть Миранчука в другом клубе РПЛ, пусть пробует уехать в Европу
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном уходе Антона Миранчука из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"