"Трансфер Эндрю в РПЛ этой зимой маловероятен. Осуществить его слишком сложно. "Спартак" больше не заинтересован в игроке", - приводит слова Амаара Sport24.
Гравийон провел за турецкий клуб в текущем сезоне 23 матча и отметился двумя голами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего центрального защитника в 4,7 миллиона евро. Ранее игрок сборной Гваделупы выступал за "Интер", "Реймс", "Пескару", "Лорьян" и "Торино". Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезоне-2025/2026.
Агент Гравийона: "Спартак" больше не заинтересован в игроке
Футбольный агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника "Аданы Демиспор" Эндрю Гравийона, сообщил, что трансфер его агента в РПЛ маловероятен.
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