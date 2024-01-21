Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд Юнайтед
1 - 1 1 1
Вест Хэм2 тайм
Борнмут
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
3 - 2 3 2
ХетафеЗавершен
Реал Мадрид
0 - 1 0 1
Альмерия1 тайм
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Жирона
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
3 - 1 3 1
КальяриЗавершен
Эмполи
2 - 0 2 0
Монца2 тайм
Салернитана
20:00
ДженоаНе начат
Лечче
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
0 - 0 0 0
ВердерПерерыв
Боруссия М
19:30
АугсбургНе начат

Кубок Франции

Новости
Ренн
23:05
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 1 5 1
Динамо СамаркандЗавершен
Ахмат
Отменён
НавбахорОтменён
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Чонбук МоторсЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
Сохар1 тайм

Агент Гравийона: "Спартак" больше не заинтересован в игроке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника "Аданы Демиспор" Эндрю Гравийона, сообщил, что трансфер его агента в РПЛ маловероятен.
Фото: GETTY IMAGES
"Трансфер Эндрю в РПЛ этой зимой маловероятен. Осуществить его слишком сложно. "Спартак" больше не заинтересован в игроке", - приводит слова Амаара Sport24.

Гравийон провел за турецкий клуб в текущем сезоне 23 матча и отметился двумя голами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего центрального защитника в 4,7 миллиона евро. Ранее игрок сборной Гваделупы выступал за "Интер", "Реймс", "Пескару", "Лорьян" и "Торино". Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезоне-2025/2026.

Спартак Гравийон Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится