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Экс-игрок "Зенита" Радимов - о возможном уходе Кордобы: если он уйдет, это будет просто подарок "Зениту"

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о возможном уходе форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кордоба — интересен нескольким английским клубам, как говорят. Такая потеря может стать роковой для "быков"? Конечно! Кордоба — это игрок высочайшего уровня, я вообще без него "Краснодар" не могу себе представить. И если он уйдет, это будет просто подарок "Зениту", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" 20 матчей во всех турнирах и отметился 11-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кордоба интересен нескольким клубам АПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро, его контракт с "быками" рассчитан до июня 2025 года. Южане лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка.

Зенит Радимов Кордоба
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