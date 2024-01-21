- Для обоймы Джикия точно подойдет. Политика "Локомотива" очевидна - они собирают молодых российских игроков, но какие-то "дядьки" там тоже необходимы. Другое дело, вопрос в том, как сейчас выглядит Джикия? Ему надо пройти предсезонные сборы, получить какую-то игровую практику, привести себя в порядок. Что касается "Спартака", то там для него ситуация, как у Чистякова была в "Зените" - он даже не номер три на замену, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".
30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне потерял место в стартовом составе красно-белых. На счету футболиста 9 матчей за клуб во всех турнирах без результативных действий, при этом в Российской премьер-лиге Георгий не играет со 2 сентября 2023 года, а в Кубке России - с 4 октября. При этом осенью 2023 года Джикия сыграл в двух товарищеских матчах сборной России - против Катара 12 сентября (1:1) и против Кении 16 октября (2:2).
Ранее появилась информация, что Джикия, контракт которого со "Спартаком" истекает в июне 2024 года, может стать игроком московского "Локомотива".
Радимов: у Джикии в "Спартаке" ситуация, какая была у Чистякова в "Зените" - даже не номер три на замену
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с возможным уходом из "Спартака" в "Локомотив" центрального защитника Георгия Джикии.
Фото: РФС