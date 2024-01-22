"Турция, конечно, не входит в топ-5 лиг. Но если у игроков есть желание попробовать себя в Европе, в сильных чемпионатах, побороться за еврокубки, то это вполне нормально. Чалову нужно самому принимать решение, тем более европейский опыт у него уже есть", - сказал Гладилин.
Федор Чалов выступал в составе швейцарского "Базеля" на правах аренды из ЦСКА с февраля по июнь 2022-го года. В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего 8+3 по системе гол+пас в 18-ти матчах чемпионата России. Еще 3 гола Чалов записал на свой счет в кубке страны.
Ранее турецкие СМИ сообщали об интересе к форварду сборной России со стороны "Трабзонспора". Кроме того, конкуренцию в борьбе за трансфер могут составить "Фенербахче" и "Галатасарай".
Источник: "gazeta.ru"
Гладилин - о трансфере Чалова в Турцию: ему нужно самому принимать решение
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал слухи о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в чемпионат Турции.
Фото: официальный сайт ЦСКА