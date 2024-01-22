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Экс-рефери Федотов: ещё один иностранец в ЭСК РФС - хорошо!

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Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал включение в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС аргентинского рефери Нестора Питаны.
Фото: "Чемпионат"
- Ещё один иностранец - хорошо! Их теперь будет четверо, это хорошо для судей, потому что если по голосам разделятся 2:2, то решение будет в пользу судьи. И если арбитр наказывается, то разница в два голоса должна быть. Хорошо, что иностранец. Если никого не убрали, значит, из российских остался Иванов, который возглавляет ФНЛ. Сможет Питана что-то привнести? Справедливость в вынесении решений. Потому что ЭСК выносит только поощрения или наказания. Только честность и открытость. Я вижу только это, - передаёт слова Федотова Metaratings.ru.

Ранее официальный телеграм-канал РФС сообщил, что в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте организации вошёл 48-летний арбитр ФИФА из Аргентины Нестор Питана. На Чемпионате мира-2018 Питана работал в качестве главного арбитра на финальном матче между сборными Франции и Хорватии (4:2), а также на матче открытия Россия - Саудовская Аравия (5:0), игре 1/4 финала Уругвай - Франция (0:2), встрече 1/8 финала Хорватия - Дания (1:1, пен. 3:2) и матче 3 тура группового этапа в группе F Мексика - Швеция (0:3).

ЭСК РФС Федотов И
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