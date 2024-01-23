Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
23:00
МидлсброНе начат

Кубок Испании

Новости
Сельта
23:30
Реал СосьедадНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
16:00
Струга Трим-ЛумНе начат
Родина
16:00
РостовНе начат

Зиньковский – на вопрос о длительном зимнем отпуске “Спартака”: особой разницы нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник московского “Спартака” Антон Зиньковский не считает, что красно-белые поздно вернулись из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"
— Шесть недель — немного для отпуска. Разница в одну неделю или пять дней с несколькими командами. Думаю, особой разницы нет. Вполне достаточно времени до первого матча, чтобы набрать форму.

Отметим, что футболисты московского “Спартака” ушли в отпуск 9 декабря 2023 года. 19 января подопечные Гильермо Абаскаля вернулись из отпуска. Первый сбор красно-белые проведут в ОАЭ.

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу московский “Спартак” набрал 30 очков. Он занимает пятую позицию в турнирной таблице.

Источник: “Чемпионат”

Зиньковский Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится