— Шесть недель — немного для отпуска. Разница в одну неделю или пять дней с несколькими командами. Думаю, особой разницы нет. Вполне достаточно времени до первого матча, чтобы набрать форму.
Отметим, что футболисты московского “Спартака” ушли в отпуск 9 декабря 2023 года. 19 января подопечные Гильермо Абаскаля вернулись из отпуска. Первый сбор красно-белые проведут в ОАЭ.
Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу московский “Спартак” набрал 30 очков. Он занимает пятую позицию в турнирной таблице.
Источник: “Чемпионат”
Зиньковский – на вопрос о длительном зимнем отпуске “Спартака”: особой разницы нет
Полузащитник московского “Спартака” Антон Зиньковский не считает, что красно-белые поздно вернулись из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"