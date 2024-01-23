"Никаких переговоров по трансферу нет. Нам никаких запросов не поступало", - цитирует Еремякина "СЭ". Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка заинтересован в приобретении форварда "Оренбурга" Дмитрия Воробьева. Чешский специалист уже имеет опыт работы с нападающим.
В текущем сезоне Воробьев провел за "Оренбург" 18 игр, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее форвард выступал за вторую команду "Краснодара", "Сочи" и "Волгарь". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,2 миллиона евро. Контракт Воробьева с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Президент "Оренбурга" Еремякин сообщил, что московское "Динамо" не делало запросов по трансферу Воробьева
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин опроверг слухи о возможном уходе нападающего Дмитрия Воробьева в "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"