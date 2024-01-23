Провокационный вопрос задаёте, ха-ха! В "Спартаке" — наверное, вряд ли. Давайте так: если будут какие-то подвижки или предложения, тогда и будем говорить. А просто так обсуждать эту тему — а что, а если? — не хочу. У каждого тренера есть мечта. Хочется ли мне поработать с топовой командой? Конечно, хочется. Время ещё есть, главное, на этом не зацикливаться. Сейчас я сконцентрирован на "Мурас Юнайтед", - сказал Канчельскис.
Андрей Канчельскис возглавляет "Мурас Юнайтед" из чемпионата Кыргызстана с декабря 2023-го года. Ранее он работал в таких командах, как узбекский "Навбахор" и московский "Солярис". В бытность футболистом Канчельскис выступал в составе английских "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", а профессиональную карьеру завершил в самарских "Крыльях Советов".
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль может покинуть команду. В услугах специалиста заинтересован испанский "Кадис".
Николай Наумов занимал пост президента "Локомотива" с 2007 по 2010 год. После 18-ти туров текущего сезона "железнодорожники" занимают четвертое место в турнирой таблице российского чемпионата.
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис - о своем назначении в "Спартак": конечно, хочется поработать с топовой командой
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил вероятность своего назначения на должность главного тренера московского "Спартака".
Фото: "РИА Новости"