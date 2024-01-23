Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
23:00
МидлсброНе начат

Кубок Испании

Новости
Сельта
23:30
Реал СосьедадНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
5 - 1 5 1
Струга Трим-ЛумЗавершен
Родина
2 - 1 2 1
РостовЗавершен

Аксенов: Тикнизян готов к конкуренции в "Зените"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный тренер Андрей Аксенов прокомментировал возможный переход защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
"Думаю, что Наир готов к конкуренции в "Зените". Он уже несколько сезонов показывает хорошую игру в "Локомотиве". Может, поступило предложение, которое сейчас соответствует его нынешней готовности и амбициям. Но нужно понимать, что в "Зените" высокая конкуренция. Чтобы себя показать с хорошей стороны, нужно её выигрывать. Потом уже можно будет говорить о европейских клубах", - сказал Аксенов.

Ранее сообщалось об интересе к Тикнизяну со стороны "Зенита". По данным СМИ, действующие чемпионы России готовы предложить "железнодорожникам" 8 миллионов евро за трансфер защитника, а самому Тикнизяну - удвоить его зарплату. В текущем сезоне на счету 24-летнего защитника сборной Армении 8 голов и 5 голевых передач во всех турнирах в составе "Локомотива".

Тикнизян является лучшим бомбардиром своей команды в текущем сезоне. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026-го года.

Источник: "Чемпионат"

Аксенов Тикнизян Зенит Локомотив Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится