"Заинтересованность в Чалове есть давно. Думаю, Фёдор не в том состоянии, чтобы ехать в "Зенит" - у него на первом месте находится Европа. Но текут времена — всё меняется. Так или иначе, на сегодняшний день ситуация складывается так, что Чалов либо останется в ЦСКА, либо уедет в Европу", - сказал Масалитин.
Ранее сообщалось, что санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в подписании форварда сборной России. Также, турецкие СМИ сообщали об интересе к Чалову со стороны "Трабзонспора", "Галатасарая" и "Фенербахче".
В текущем сезоне в составе ЦСКА Федор Чалов провел 26 матчей во всех турнирах. На счету нападающего 11 голов и 3 результативные передачи. Чалов является вторым бомбардиром РПЛ с 8-ю забитыми мячами. Его контракт с ЦСКА истекает 31-го декабря 2024-го года.
Источник: "Чемпионат"
Масалитин: Чалов либо останется в ЦСКА, либо уедет в Европу
Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход нападающего "армейцев" Федора Чалова в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"