Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
23:00
МидлсброНе начат

Кубок Испании

Новости
Сельта
23:30
Реал СосьедадНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
5 - 1 5 1
Струга Трим-ЛумЗавершен
Родина
2 - 1 2 1
РостовЗавершен

Черевченко: Антону Миранчуку подошел бы чемпионат Испании

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Игорь Черевченко прокомментировал слухи об уходе Антона Миранчука из команды.
Фото: "Чемпионат"
"Насколько мне известно, в "Локомотиве" у него не так много игровой практики. То играет, то нет, но почти каждый раз выходя на поле, он решал ключевые эпизоды матчей. Мне трудно судить, какой бы чемпионат Антон потянул в Европе. Я читал, что "Бешикташ" в нём заинтересован, но, мне кажется, ему подошёл бы чемпионат Испании, где он смог бы раскрыть свою технику", - поделился Черевченко.

По итогам первой части сезона Антон Миранчук принял участие в 17-ти матчах "Локомотива" в чемпионате России и 7 раз выходил на поле в кубке страны. На счету полузащитника 4 гола и 5 голевых передач во всех турнирах. Ранее турецкие СМИ сообщали о заинтересованности в зимнем трансфере Антона Миранчука со стороны "Бешикташа".

Контракт воспитанника "железнодорожников" с клубом подходит к концу летом 2024-го года.

Источник: "Metaratings"

Черевченко Локомотив Российские трансферы Миранчук Ан
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится