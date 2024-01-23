"Насколько мне известно, в "Локомотиве" у него не так много игровой практики. То играет, то нет, но почти каждый раз выходя на поле, он решал ключевые эпизоды матчей. Мне трудно судить, какой бы чемпионат Антон потянул в Европе. Я читал, что "Бешикташ" в нём заинтересован, но, мне кажется, ему подошёл бы чемпионат Испании, где он смог бы раскрыть свою технику", - поделился Черевченко.
По итогам первой части сезона Антон Миранчук принял участие в 17-ти матчах "Локомотива" в чемпионате России и 7 раз выходил на поле в кубке страны. На счету полузащитника 4 гола и 5 голевых передач во всех турнирах. Ранее турецкие СМИ сообщали о заинтересованности в зимнем трансфере Антона Миранчука со стороны "Бешикташа".
Контракт воспитанника "железнодорожников" с клубом подходит к концу летом 2024-го года.
Источник: "Metaratings"
Черевченко: Антону Миранчуку подошел бы чемпионат Испании
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Игорь Черевченко прокомментировал слухи об уходе Антона Миранчука из команды.
Фото: "Чемпионат"