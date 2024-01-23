- Хотелось бы закончить карьеру в "Ростове", у себя на родине? Для меня самое главное - продолжать играть в футбол. И чем больше, тем лучше. Понятно, что это родина, но в жизни есть разные ситуации. И я еще не знаю, где окажусь в итоге... Фактор денег? Ну, бесплатно я играть не буду (смеется), все-таки у меня трое детей.
Напомним, ранее стало известно, что хавбек костромского "Спартака" Денис Глушаков отправился на зимний сбор в составе "Ростова". В нынешнем сезоне 36-летний игрок отдал одну голевую передачу в 7 играх.
По итогам осенней части текущего розыгрыша РПЛ "Ростов" набрал 21 очко в 18 сыгранных турах и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина оторвалась на данный момент от зоны стыковых матчей на четыре балла.
Источник: "Матч ТВ"
Глушаков - о "Ростове": еще не знаю, где окажусь в итоге. Бесплатно играть не буду
Полузащитник "Спартака" из Костромы Денис Глушаков рассказал о своем будущем.
Фото: "Матч ТВ"