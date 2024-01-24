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Metaratings: "Зенит" и "Ростов" пока что не договорились о переходе Сутормина

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"Ростов" и "Зенит" на данный момент не договорились о переходе в стан южан Алексея Сутормина.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, клубы не достигли окончательной договоренности о переходе Алексея Сутормина в аренду до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что полузащитник согласен перейти в команду Валерия Карпина.

В текущем сезоне Сутормин провел за "Зенит" 11 матчей и отметился 2-мя голевыми передачами. Футболист получил 428 минут игрового времени. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 30-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро. Контракт Сутормина с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. Южане располагаются на одиннадцатой строчке и имеют в своем активе 21 очко.

Зенит Ростов Сутормин Российские трансферы
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