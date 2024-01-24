"У Шамара не было проблем ни в одном из клубов, за который он выступал. В "Спартаке" было то же самое. Его любили и продолжают любить везде. Особенно болельщики. Потому что он боец и честный человек. И вдобавок ко всему, конечно, первоклассный игрок. И он уважает всех. Так что у него нет обид ни на "Спартак", ни на кого-либо в клубе вообще. Иногда футбол такой", - заявил агент.
Нападающий сборной Ямайки Шамар Николсон перешел в "Спартак" в январе 2022-го года. Трансфер форварда обошелся "красно-белым" в 8 миллионов евро. Перед началом текущего сезона 26-летний футболист был отправлен в аренду с правом выкупа во французский "Клермон".
В Лиге 1 на счету Николсона 14 матчей в этом сезоне. В первом круге нападающий записал на свой счет 3 мяча, а также трижды помог отличиться партнерам по команде. Ранее экс-гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков рассказывал о конфликте форварда с главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем.
Источник: "СЭ"
Агент Николсона: у Шамара нет обид ни на "Спартак", ни на кого-либо в клубе
Футбольный агент Ненад Портега, чьими услугами пользуется форвард "Клермона" Шамар Николсон, опроверг слухи о конфликтах своего клиента в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"