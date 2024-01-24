"Хорди Томпсон успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет с нашим клубом контракт об аренде до конца сезона без обязательной опции выкупа", - цитирует Еремякина Sport24.
Хорди Томпсон, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, выступает за "Коло-Коло" с начала 2023 года. В активе 19-летнего форварда 6 забитых мячей и 2 голевые передачи в 32 матчах в составе чилийского клуба. Действующий контракт между сторонами рассчитан до
конца декабря 2025 года.
Томпсон успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с "Оренбургом"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин объявил, что форвард "Коло-Коло" Хорди Томпсон успешно прошел медосмотр.
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