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Томпсон успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с "Оренбургом"

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин объявил, что форвард "Коло-Коло" Хорди Томпсон успешно прошел медосмотр.
Фото: Getty Images
"Хорди Томпсон успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет с нашим клубом контракт об аренде до конца сезона без обязательной опции выкупа", - цитирует Еремякина Sport24.

Хорди Томпсон, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, выступает за "Коло-Коло" с начала 2023 года. В активе 19-летнего форварда 6 забитых мячей и 2 голевые передачи в 32 матчах в составе чилийского клуба. Действующий контракт между сторонами рассчитан до
конца декабря 2025 года.

Оренбург Еремякин Российские трансферы
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