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Смородская: 8 миллионов евро - завышенная цена за Тикнизяна. Футболисты РПЛ столько не стоят

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала возможный трансфер защитника "железнодорожников" Наира Тикнизяна в "Зенит".
Фото: Чемпионат.com
"Безусловно, 8 миллионов евро - завышенная цена за Тикнизяна. Вообще, сейчас какие-то безумные цифры называются для российских игроков. Очень завышенные цены, футболисты РПЛ столько не стоят", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" согласовали условия сделки по трансферу крайнего защитника сборной Армении Наира Тикнизяна. Сегодня, 24 января, игрок пропустил товарищескую встречу на зимних сборах в ОАЭ, в которой "железнодорожники" уступили тольяттинскому "Акрону" со счетом 0:2.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел за "красно-зеленых" 23 матча, забил 8 мячей и сделал 5 голевых пасов на партнеров.

Смородская Локомотив Тикнизян Зенит Российские трансферы
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