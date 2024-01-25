Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Атлетико
23:00
СевильяНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
3 - 2 3 2
ТорпедоЗавершен
Динамо
9 - 2 9 2
Аль-ВакраЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
Борац1 тайм

Мостовой: 14 млн евро за Угальде – это слишком дорого

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок “Спартака” Александр Мостовой прокомментировал новость о желании красно-белых подписать нападающего “Твенте” Манфреда Угальде.
Фото: Getty Images
– Дело упирается в финансы. Если бы мне сказали, что “Спартак” заплатит за него 4 млн евро, я бы сказал, что это хороший трансфер. Но 14 млн? Это слишком дорого.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в текущее трансферное окно московский “Спартак” может подписать нападающего “Твенте” Манфреда Угальде. Потенциальная сумма сделки оценивается в 14-15 миллионов евро. Сейчас стороны находятся на последней стадии переговоров по переходу 21-летнего коста-риканского игрока.

Источник: RT

Спартак Мостовой Твенте Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится