– Дело упирается в финансы. Если бы мне сказали, что “Спартак” заплатит за него 4 млн евро, я бы сказал, что это хороший трансфер. Но 14 млн? Это слишком дорого.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в текущее трансферное окно московский “Спартак” может подписать нападающего “Твенте” Манфреда Угальде. Потенциальная сумма сделки оценивается в 14-15 миллионов евро. Сейчас стороны находятся на последней стадии переговоров по переходу 21-летнего коста-риканского игрока.
Источник: RT
Мостовой: 14 млн евро за Угальде – это слишком дорого
Бывший игрок “Спартака” Александр Мостовой прокомментировал новость о желании красно-белых подписать нападающего “Твенте” Манфреда Угальде.
Фото: Getty Images