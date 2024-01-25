Гендиректор "Пари НН": если Юран получит приглашение в другой клуб - это рабочая ситуация. Мы не пойдём против его воли

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о том, не боится ли он предложений от топ-клубов для главного тренера волжан Сергея Юрана.

Фото: ФК "Пари НН"





"Пари Нижний Новгород" под руководством 54-летнего главного тренера Сергея Юрана по итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 24 очка в 18 сыгранных матчах. С нижегородцами Юран работает с апреля 2023 года, сезон-2022/2023 волжане завершили на 13 месте в таблице и сохранили прописку в высшем дивизионе, переиграв по сумме двух стыковых матчей московскую "Родину" (3:0 на выезде, 0:2 на своём поле).



Ранее Юран работал с подмосковными "Химками", из которых бы уволен в августе 2022 года, когда в активе красно-чёрных было 7 очков после 4 матчей и седьмое место в таблице. По итогам сезона "Химки" с 18 очками финишировали предпоследними и вылетели из РПЛ. - Такой боязни нет. Каждый из нас хотел бы какого-то постоянного роста. Сейчас перед Сергеем Николаевичем стоит амбициозная задача, не думаю, что он будет каким-то образом метаться и что-то менять. У Юрана есть задача на этот сезон и подписанный контракт. Если всех всё устраивает, мы продолжим сотрудничество, а если он получит приглашение в другой клуб - это тоже рабочая ситуация. Мы не пойдём против его воли. Будем очень рады, если Сергей Николаевич захочет дальше работать в "Пари НН". Если у него будут другие планы, мы это обсудим, - передаёт слова Мелик-Гусейнова Metaratings.ru "Пари Нижний Новгород" под руководством 54-летнего главного тренера Сергея Юрана по итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 24 очка в 18 сыгранных матчах. С нижегородцами Юран работает с апреля 2023 года, сезон-2022/2023 волжане завершили на 13 месте в таблице и сохранили прописку в высшем дивизионе, переиграв по сумме двух стыковых матчей московскую "Родину" (3:0 на выезде, 0:2 на своём поле).Ранее Юран работал с подмосковными "Химками", из которых бы уволен в августе 2022 года, когда в активе красно-чёрных было 7 очков после 4 матчей и седьмое место в таблице. По итогам сезона "Химки" с 18 очками финишировали предпоследними и вылетели из РПЛ.