По словам экс-наставника «Факела», текущий сезон РПЛ вызывает у него интерес, так как сохраняется интрига. По мнению Василенко, сейчас в чемпионате России нет откровенно слабых коллективов.
«У каждой команды есть определенный почерк, каждая дает структуру и интересный футбол, и мысли. Становится сложно предсказать результат», - цитирует Василенко «Чемпионат».
Напомним, на данный момент лидером РПЛ после 18 туров является «Краснодар» с 38 очками, за ним следует «Зенит» с 36 баллами в активе. Замыкает тройку московское «Динамо», «бело-голубые» смогли набрать 32 очка.
В свою очередь «Факел» расположился на 10 позиции с 21 баллом.
Экс-наставник "Факела" Василенко: в РПЛ сложно предсказать результат
Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался относительно нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Фото: "РИА Новости"