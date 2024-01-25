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Экс-наставник "Факела" Василенко: в РПЛ сложно предсказать результат

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Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался относительно нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Фото: "РИА Новости"
По словам экс-наставника «Факела», текущий сезон РПЛ вызывает у него интерес, так как сохраняется интрига. По мнению Василенко, сейчас в чемпионате России нет откровенно слабых коллективов.

«У каждой команды есть определенный почерк, каждая дает структуру и интересный футбол, и мысли. Становится сложно предсказать результат», - цитирует Василенко «Чемпионат».

Напомним, на данный момент лидером РПЛ после 18 туров является «Краснодар» с 38 очками, за ним следует «Зенит» с 36 баллами в активе. Замыкает тройку московское «Динамо», «бело-голубые» смогли набрать 32 очка.

В свою очередь «Факел» расположился на 10 позиции с 21 баллом.

Факел Василенко
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