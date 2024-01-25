"Зенит" не получал от "Аль-Шабаб" предложений по трансферу Кассьерры. Ни грамма конкретики", - поделился Медведев.
Ранее в СМИ появились новости о возможном уходе колумбийского форварда "Зенита" Матео Кассьеры в чемпионат Саудовской Аравии. По слухам в игроке заинтересованы "Аль-Шабаб" и "Аль-Иттихад", который ищет замену желающему вернуться в Европу Кариму Бензема.
Кассьерра является лучшим бомбардиром чемпионата России в текущем сезоне. На его счету 14 забитых голов в 16-ти матчах. В активе ближайших преследователей в списке бомбардиров по 8 мячей. Кассьерра перебрался в "Зенит" из "Сочи" за 4.5 миллиона евро. Сейчас transfermarkt оценивает 26-летнего колумбийца в 9 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Медведев: "Зенит" не получал предложений от "Аль-Шабаб" по Кассьерре
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг слухи о желании саудовского клуба "Аль-Шабаб" приобрести колумбийского нападающего Маттео Кассьерру.
Фото: официальный сайт "Зенита"