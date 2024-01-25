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Медведев: "Зенит" не получал предложений от "Аль-Шабаб" по Кассьерре

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг слухи о желании саудовского клуба "Аль-Шабаб" приобрести колумбийского нападающего Маттео Кассьерру.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Зенит" не получал от "Аль-Шабаб" предложений по трансферу Кассьерры. Ни грамма конкретики", - поделился Медведев.

Ранее в СМИ появились новости о возможном уходе колумбийского форварда "Зенита" Матео Кассьеры в чемпионат Саудовской Аравии. По слухам в игроке заинтересованы "Аль-Шабаб" и "Аль-Иттихад", который ищет замену желающему вернуться в Европу Кариму Бензема.

Кассьерра является лучшим бомбардиром чемпионата России в текущем сезоне. На его счету 14 забитых голов в 16-ти матчах. В активе ближайших преследователей в списке бомбардиров по 8 мячей. Кассьерра перебрался в "Зенит" из "Сочи" за 4.5 миллиона евро. Сейчас transfermarkt оценивает 26-летнего колумбийца в 9 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Аль-Шабаб Медведев Кассьерра Российские трансферы
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