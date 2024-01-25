"Российский футбол мало что может предложить европейскому. Как на уровне сборных, так и на клубном уровне. Поэтому отстранение России от международных турниров мало кто обсуждает. Отсутствие российских клубов в еврокубках никак не влияет на их качество", - заявил журналист.
Последним российским клубом, выходившим в плей-офф Лиги Чемпионов остается "Зенит". В сезоне 2015/16 "сине-бело-голубые" дошли до стадии 1/8 финала, где уступили "Бенфике". Единственным российским клубом, который выходил в 1/4 финала ЛЧ является ЦСКА. Московские "армейцы" одолели "Севилью" в двухматчевом противостоянии сезона 2009/10, после чего уступили будущему победителю турнира "Интеру".
Высшими достижениями сборной России являются бронза на чемпионате Европы 2008-го года и выход в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018.
Источник: "РБ Спорт"
Журналист Пол Браун: отсутствие российских клубов в ЛЧ никак не влияет на качество
Английский журналист Пол Браун, работающий в издании GiveMeSport, прокомментировал отстранение российских команд от участия в европейских турнирах.
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