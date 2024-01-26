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Агент Шамара Николсона: о том, что будет летом, пока рано говорить

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Футбольный агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего "Спартака" Шамара Николсона, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"О том, что будет летом, пока рано говорить. Не секрет, что Гильермо Абаскаль не видел его в своих планах и мы были вынуждены искать новый клуб. Но это футбол и жизнь продолжается", - приводит слова Протеги Sport24.

Шамар Николсон перешел в "Спартак" из "Шарлеруа" в январе 2022 года за 8 миллионов евро. Нападающий провел за московский клуб 43 матча, отметился 12-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. На данный момент форвард выступает за французский "Клермон" - в текущем сезоне игрок сборной Ямайки в 16-ти встречах отличился 3-мя голами и 3-мя ассистами. После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Спартак Николсон Клермон
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