"О том, что будет летом, пока рано говорить. Не секрет, что Гильермо Абаскаль не видел его в своих планах и мы были вынуждены искать новый клуб. Но это футбол и жизнь продолжается", - приводит слова Протеги Sport24.
Шамар Николсон перешел в "Спартак" из "Шарлеруа" в январе 2022 года за 8 миллионов евро. Нападающий провел за московский клуб 43 матча, отметился 12-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. На данный момент форвард выступает за французский "Клермон" - в текущем сезоне игрок сборной Ямайки в 16-ти встречах отличился 3-мя голами и 3-мя ассистами. После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура чемпионата России.
Агент Шамара Николсона: о том, что будет летом, пока рано говорить
Футбольный агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего "Спартака" Шамара Николсона, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"