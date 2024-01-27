Как сообщает источник, «Пари НН» и «Торпедо» перешли к заключительной стадии переговоров относительно трансфера голкипера Виталия Ботнаря в московский клуб. По сведениям источника, сумма выплаты составит 1 миллион рублей.
Ранее 22-летний вратарь уже выступал в «Торпедо», но в прошлом году перешел в состав нижегородцев, однако ему не удалось выиграть конкуренцию у Руслана Нигматуллина. По оценке Transfermarkt нынешняя стоимость Виталия Ботнаря составляет 300 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат".
"Пари НН" может отпустить Ботнаря в "Торпедо" за 1 миллион рублей
22-летний вратарь Виталий Ботнарь может отправиться из «Пари НН» в московский «Торпедо» до завершения текущего трансферного окна.
Фото: Sport24