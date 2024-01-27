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"Пари НН" может отпустить Ботнаря в "Торпедо" за 1 миллион рублей

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22-летний вратарь Виталий Ботнарь может отправиться из «Пари НН» в московский «Торпедо» до завершения текущего трансферного окна.
Фото: Sport24
Как сообщает источник, «Пари НН» и «Торпедо» перешли к заключительной стадии переговоров относительно трансфера голкипера Виталия Ботнаря в московский клуб. По сведениям источника, сумма выплаты составит 1 миллион рублей.

Ранее 22-летний вратарь уже выступал в «Торпедо», но в прошлом году перешел в состав нижегородцев, однако ему не удалось выиграть конкуренцию у Руслана Нигматуллина. По оценке Transfermarkt нынешняя стоимость Виталия Ботнаря составляет 300 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат".

Российские трансферы ПАРИ НН Торпедо Ботнарь
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