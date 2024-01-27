"Зенит" заинтересован в услугах Джиги Диарра? Да, это правда. Мы контактируем с клубом", - приводит слова Халеда Sport24. Ранее появилась информация, что петербургский клуб и еще ряд европейских команд заинтересованы в трансфере малийского голкипера.
В текущее трансферное окно "Зенит" уже подписал трех игроков: центрального защитника Нино из "Флуминенсе", нападающего Артура из "Палмейраса" и полузащитника Ильзата Ахметова из "Краснодара". Команда Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. После зимней паузы действующий чемпион России сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура чемпионата России.
Агент голкипера Диарра: "Зенит" заинтересован в услугах моего клиента? Да, это правда
Футбольный агент Тауфик Халед, представляющий интересы голкипера Джиги Диарра, высказался об интересе "Зенита" к своему клиенту.
Фото: ФК "Зенит"