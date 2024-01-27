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Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Лас-Пальмас
18:15
Реал МадридНе начат
Барселона
20:30
ВильярреалНе начат
Мальорка
23:00
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Аталанта
17:00
УдинезеНе начат
Ювентус
20:00
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Милан
22:45
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Вольфсбург
17:30
КельнНе начат
Вердер
17:30
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Хоффенхайм
17:30
ХайденхаймНе начат
Штутгарт
17:30
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Аугсбург
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Зенит
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УралНе начат

Агент голкипера Диарра: "Зенит" заинтересован в услугах моего клиента? Да, это правда

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Футбольный агент Тауфик Халед, представляющий интересы голкипера Джиги Диарра, высказался об интересе "Зенита" к своему клиенту.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" заинтересован в услугах Джиги Диарра? Да, это правда. Мы контактируем с клубом", - приводит слова Халеда Sport24. Ранее появилась информация, что петербургский клуб и еще ряд европейских команд заинтересованы в трансфере малийского голкипера.

В текущее трансферное окно "Зенит" уже подписал трех игроков: центрального защитника Нино из "Флуминенсе", нападающего Артура из "Палмейраса" и полузащитника Ильзата Ахметова из "Краснодара". Команда Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. После зимней паузы действующий чемпион России сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Зенит Диарра Российские трансферы
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