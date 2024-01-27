"Должен сказать, что в "Спартаке" очень терпеливы по отношению к Абаскалю, всегда его поддерживают, в том числе и финансово — трансферами. Так, как Абаскаля, в последние годы никого не поддерживали из тренеров красно-белых. На мой взгляд, необходима не только поддержка, но и анализ работы", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московского "Спартака" летом 2022 года. Под его руководством клуб стал бронзовым призером сезона-2022/2023. После 18-ти сыгранных туров текущего чемпионата "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Московский клуб уступил "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. После зимней паузы "Спартак" сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура чемпионата России.
Шалимов: так, как Абаскаля, в последние годы никого не поддерживали из тренеров красно-белых
Экс-игрок московского "Спартака" Игорь Шалимов высказался о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.
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